Ece Sükan: Ayrılık falan yok!
Oyuncu ve stilist Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, önceki gün Bebek’te yürüyüşün ardından soluğu bir kafede aldı. Ünlü çift, güzel ve güneşli günü baş başa kahvaltı yaparak değerlendirdi
Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin, sık sık hararetli konuşmalar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
Kahvaltı sonrası gazetecilerin, "Sürekli tartıştığınız doğru mu?" sorusuna Ece Sükan, "Tartışma falan yok. Güzel bir haftasonu, biz de kahvaltımızı yaptık, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.