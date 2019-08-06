Ece Sükan: Ayrılık falan yok! Oyuncu ve stilist Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, önceki gün Bebek’te yürüyüşün ardından soluğu bir kafede aldı. Ünlü çift, güzel ve güneşli günü baş başa kahvaltı yaparak değerlendirdi