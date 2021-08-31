Ece Sükan, dalgalara karşı!

Türkiye'nin en stil kadınlarından olan Ece Sükan, önceki gün sahilde adeta fırtına gibi esti. Ünlü oyuncu, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Yaz sezonunun son günlerinden Yunanistan'ın kuzeyindeki Tasos Adası'nda bulunan Psili Ammos sahiline giden Ece Sükan, leopar desenli bikinisiyle denize girdi.

KUSURSUZ FİZİK...

Dalgaların gelgit yaptığı anda kendini Ege'nin serin sularına bırakan 44 yaşındaki güzel, sosyal medyada birbirinden renkli pozlara imza attı. Arkadaşına poz veren ve Instagram gönderisine takipçilerinden yaklaşık 10 bin beğeni alan Sükan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.