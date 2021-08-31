Magazin Ece Sükan, dalgalara karşı!

Ece Sükan, dalgalara karşı!

Magazin

Ece Sükan, dalgalara karşı!

Oyuncu ve eski manken Ece Sükan, tatil için soluğu Yunanistan'da aldı. Daha önce Ege adalarında güneşin ve denizin tadını çıkaran Sükan, şimdi Yunanistan'da keyif yapıyor.

31 Ağustos 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin en stil kadınlarından olan Ece Sükan, önceki gün sahilde adeta fırtına gibi esti. Ünlü oyuncu, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Yaz sezonunun son günlerinden Yunanistan'ın kuzeyindeki Tasos Adası'nda bulunan Psili Ammos sahiline giden Ece Sükan, leopar desenli bikinisiyle denize girdi.

KUSURSUZ FİZİK...

Dalgaların gelgit yaptığı anda kendini Ege'nin serin sularına bırakan 44 yaşındaki güzel, sosyal medyada birbirinden renkli pozlara imza attı. Arkadaşına poz veren ve Instagram gönderisine takipçilerinden yaklaşık 10 bin beğeni alan Sükan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
31 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ayıp olmasın diye evlenilir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin paylaşımı