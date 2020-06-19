Ece Sükan, DJ Mehmet Garan ile plajda tartıştı

2.5 aylık karantinayı sevgilisi Uğur Güven ile geçiren Ece Sükan tatile yalnız çıktı. Bodrum Edition Otel’in plajında görüntülenen Ece Sükan gün boyu kitap okuyup güneşlendi. Elinden düşürmediği kitap tasavvufa merak sardığını ortaya çıkardı. Kemal Sayar’ın ‘Sufi Psikolojisi’ adlı kitabını okuyup notlar aldı.

Gerildiler

Kitap, tasavvufu psikoterapi ile karşılaştırıyor. Aynı otelde kalan sosyetik DJ Mehmet Garan da bir ara Ece Sükan’ın yanındaki şezlonga komşu geldi. Ancak ikilinin arasında geçen kısa bir tartışmanın ardından Mehmet Garan plajın arka tarafına geçti.