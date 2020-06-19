Ece Sükan, DJ Mehmet Garan ile plajda tartıştı
Bodrum'da tatil yapan Ece Sükan aynı otelde kalan sosyetik DJ Mehmet Garan ile tartıştı. Tartışmanın ardından Garan plajın arka tarafına geçti. Ali KESER / POSTA
19 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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2.5 aylık karantinayı sevgilisi Uğur Güven ile geçiren Ece Sükan tatile yalnız çıktı. Bodrum Edition Otel’in plajında görüntülenen Ece Sükan gün boyu kitap okuyup güneşlendi. Elinden düşürmediği kitap tasavvufa merak sardığını ortaya çıkardı. Kemal Sayar’ın ‘Sufi Psikolojisi’ adlı kitabını okuyup notlar aldı.
Gerildiler
Kitap, tasavvufu psikoterapi ile karşılaştırıyor. Aynı otelde kalan sosyetik DJ Mehmet Garan da bir ara Ece Sükan’ın yanındaki şezlonga komşu geldi. Ancak ikilinin arasında geçen kısa bir tartışmanın ardından Mehmet Garan plajın arka tarafına geçti.