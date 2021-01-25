Magazin Ece Sükan: Kendime yatırım yaptım

Ece Sükan: Kendime yatırım yaptım

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Ece Sükan: Kendime yatırım yaptım

Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, sokağa çıkma yasağında Arnavutköy’de markete giderken görüntülendi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Ece Sükan, sokağa çıkma yasağında Arnavutköy’de markete giderken görüntülendi. “Kendimi beslemeyi ve geliştirmeyi seviyorum” diyen tasarımcı, “Hayatımda hep bu anlamda kendime yatırım yapmayı seçtim” diye konuştu.

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Ekranlara dönüyor

Geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de görüntülenen Sükan, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Dizi setlerine döneceğini müjdeleyen Ece Sükan, ”Koşturuyorum, görüşmeler var. Dijital işler olabilir. Yıl sonu olduğu için hareketlenmeler var biraz. Pandemide genel olarak evdeyiz, onun haricinde ufak tefek işlerimize dönüyoruz" demişti.

'Sadakatsiz'e övgüler

Ünlü model, yakın arkadaşı Cansu Dere’nin Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Sadakatsiz’ dizisindeki performansıyla ilgili soruları da yanıtlamıştı. Sükan, ”Mükemmel. İzliyorum kaçırdığım zaman tekrarlarına bakıyorum çok çok iyi. Müthiş bir proje oda süper olmuş. Performansı çok etkileyici" diyerek, Dere’ye övgüler yağdırdı.

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