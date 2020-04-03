Ece Sükan tüm kurallara uymuştu. Maske ve eldiven takmıştı. Sosyal mesafeyi de korudu. Uğur Güven meyve-sebze reyonuna girip çıplak elle birçoğuna dokundu.

Kapüşonuyla gizlendi

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince yüzünü önce atkı sonra da kapüşonuyla gizledi.





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