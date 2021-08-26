Magazin Ece Üner, dolandırılan öğretmenlerin sesi oldu

Ece Üner, dolandırılan öğretmenlerin sesi oldu

Magazin

Ece Üner, dolandırılan öğretmenlerin sesi oldu

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” da, hep aynı yöntemle internet üzerinden tanıştığı kadınları dolandıran Batıkan isimli kişinin mağdurları bulundu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Programa katılan Fatma öğretmen sosyal medyadan evlenme teklifi alarak tanıştığı Batıkan tarafından 82 Bin TL dolandırdığını iddia etti. Ardından diğer mağdur olan öğretmenleri de Ece Üner İle Susma sayesinde buldu. Susma’ya katılan diğer mağdur öğretmenler, Batıkan isimli kişinin kendilerine sosyal medya üzerinden evlenme teklifi ettikten sonra kredi çektirip paralarını aldığını ifade etti.

HEPSİNE AYNI ÇİÇEĞİ YOLLAMIŞ!

Diğer mağdur Nadiye öğretmen, dolandırıldığını anladıktan sonra araştırmaları sonucu Batıkan’ın, diğer öğretmenlere de aynı planı uyguladığını öğrendiğini söyledi. Kendisini herkese inşaat mühendisi olarak tanıtan Batıkan’ın ağına düşürdüğü bütün öğretmenlere aynı şekilde mesaj gönderdiği, evlenme vaadiyle dolandırdığı öğretmenlere aynı çiçeği aldığı ve aynı tatil yerlerine götürdüğü ortaya çıktı. Mağdurlar nasıl kandırıldığını anlattığı esnada,

Batıkan S.’nin tutuklanarak Adana Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Dolandırılan öğretmenler bu gelişme sonrası sevinç çığlıklarını tutamadı.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Çocuksuz restoran olmalı mı?
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MasterChef'te büyük hata! Mehmet Şef tencereyi aldı