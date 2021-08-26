Ece Üner, dolandırılan öğretmenlerin sesi oldu

Programa katılan Fatma öğretmen sosyal medyadan evlenme teklifi alarak tanıştığı Batıkan tarafından 82 Bin TL dolandırdığını iddia etti. Ardından diğer mağdur olan öğretmenleri de Ece Üner İle Susma sayesinde buldu. Susma’ya katılan diğer mağdur öğretmenler, Batıkan isimli kişinin kendilerine sosyal medya üzerinden evlenme teklifi ettikten sonra kredi çektirip paralarını aldığını ifade etti.

HEPSİNE AYNI ÇİÇEĞİ YOLLAMIŞ!

Diğer mağdur Nadiye öğretmen, dolandırıldığını anladıktan sonra araştırmaları sonucu Batıkan’ın, diğer öğretmenlere de aynı planı uyguladığını öğrendiğini söyledi. Kendisini herkese inşaat mühendisi olarak tanıtan Batıkan’ın ağına düşürdüğü bütün öğretmenlere aynı şekilde mesaj gönderdiği, evlenme vaadiyle dolandırdığı öğretmenlere aynı çiçeği aldığı ve aynı tatil yerlerine götürdüğü ortaya çıktı. Mağdurlar nasıl kandırıldığını anlattığı esnada,

Batıkan S.’nin tutuklanarak Adana Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Dolandırılan öğretmenler bu gelişme sonrası sevinç çığlıklarını tutamadı.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...