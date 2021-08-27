Magazin Ece Üner ile Susma sesini duyurmak isteyen mağdurların sesi olmaya devam ediyor

Ece Üner ile Susma sesini duyurmak isteyen mağdurların sesi olmaya devam ediyor

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Ece Üner ile Susma sesini duyurmak isteyen mağdurların sesi olmaya devam ediyor

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” da çarpıcı konular işlenmeye devam ediyor.

27 Ağustos 2021, Cuma 13:12 Son Güncelleme:
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26 Temmuz’da 17 yaşındaki Berivan ‘’Beni aramayın. Babamın laflarından sıkıldım’’ yazılı bir mektup bırakarak evden kaçtı. Susma’ya katılan baba Mustafa, kızının sosyal medya üzerinden tanıştığı 25 yaşındaki Levent isimli şahısla kaçtığını iddia etti. Baba Mustafa’nın Susma’ya katılmasından sonra Levent isimli kişinin babası Yalçın’da stüdyoya geldi ve beraber çocuklarını aramaya başladılar. Ece Üner’in çağrısı üzerine Berivan stüdyoya telefonla bağlandı ve Levent ile beraber olduğunu ifade etti. Reşit olmayan Berivan, Levent’in ailesi ile kendi ailesinin uzlaşma şartıyla dönebileceğini söyledi. Diğer yandan babasından korktuğunu belirten Berivan, eve dönmek istemediğini belirtti.

SUSMA’DA ART ARDA GELEN ŞOK İDDİALAR…

57 yaşında Ali Çelik, eşim, çocuklarım beni dolandırdı ve evi terk etti diyerek Susma’ya katıldı. İddiaların odağındaki Ali Çelik 14. Bölümde ailesiyle yüzleşti. Susma’ya canlı bağlantı ile katılan Ali Çelik’in kızları, annelerini sürekli aldattığını ve şiddet uyguladığını iddia ederken, Ali tüm iddiaları yalanladı. Canlı bağlantı esnasında Ali Çelik’in kızı Fatma, yaşadığı şiddeti anlatırken boğazı düğümlendi. Ali Çelik’in hikayesinde kim doğruyu söylüyor?

‘’KALORİFER PETEKLERİMİ SATARAK ÇOCUĞUMUN KARNINI DOYURDUM’’

Yurdagül, ‘’24 yıllık evli olduğum eşim ortada hiçbir şey yokken evi terk etti’’ diyerek Ece Üner ile Susma’ya katıldı. Eşiyle yüzleşip boşanmak isteyen Yurdagül, ‘’Bize bakmadı, çocuğumun karnını doyurabilmek için kalorifer peteklerini sattım.’’ diyerek yürekleri burktu. Telefon bağlantısıyla yayına katılan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, ‘’Yurdagül için ekibimizi göndereceğiz. Türk Kızılay’ı olarak elimizden geleni yapacağız’’ diyerek Yurdagül’ün yanında olacağını söyledi. Bu sevindirici haberden sonra Yurdagül gözyaşlarına engel olamadı. Yaşananların ardından Yurdagül, Türk Kızılay’ı ve Ece Üner’e teşekkürlerini iletti.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’de canlı yayınla Kanal D’de...


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