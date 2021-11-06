Türkiye 'Ece Üner İle Susma'da 107 günlük evlat hasreti sona erdi!

'Ece Üner İle Susma'da 107 günlük evlat hasreti sona erdi!

Türkiye

'Ece Üner İle Susma'da 107 günlük evlat hasreti sona erdi!

Sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı, Kanal D’de ekranlara gelen 'Ece Üner İle Susma' programında 107 günlük evlat hasreti sona erdi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 12:41 Son Güncelleme:
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Şilan Topal, boşanmak istediği eşi tarafından 7 Eylül’de İstanbul’da kaçırılmış, olay Türkiye gündemine oturmuştu. 23 yaşındaki Şilan Topal, üç gün sonra kurtarılmıştı ancak genç kadın cezaevindeki eşinin ailesi tarafından kaçırılan 3.5 yaşındaki oğlu Yamaç’ın kokusuna 107 gündür hasretti.

MUTLULUKTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ece Üner ile Susma programına katılan Şilan, oğlunun bulunmasını istiyordu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla 3.5 yaşındaki Yamaç babaannesinin evinden kurtarıldı. Haberi canlı yayında öğrenen Şilan Topal, mutluluktan ve heyecandan baygınlık geçirdi.

107 günlük hasreti bitecek olan Şilan Topal, gözyaşları içerisinde, ilk olarak oğlunun kokusunu içine çekmek istediğini ve onunla uyumak istediğini söyledi. Bingöl Emniyeti tarafından sosyal hizmetlere teslim edilecek olan Yamaç yarın annesine teslim edilecek.

Ece Üner ile Susma programı, hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.45’te Kanal D’de.

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