Ece Üner: Sehven giren haber için özür dilerim, hatada dahlim yok
Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle sunucu Ece Üner ve kanal, sosyal medyada protesto edildi. Tepki sonrası Ece Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur" dedi.
Galatasaray taraftarları, Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili yer alan haberde Galatasaray'ın adının geçmesine rağmen Fenerbahçe'nin anılmamasından rahatsız oldu.
Haberde, ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadeleri kullanıldı. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan isimlerin takımlarının özellikle vurgulandığını ifade eden taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın eski Fenerbahçeli olduğunu hatırlattı.
Galatasaray taraftarları Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet attı.
Ece Üner özür diledi
Ece Üner tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir" dedi.
https://twitter.com/eceuner12/status/1219320557805744133