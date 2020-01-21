Galatasaray taraftarları, Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili yer alan haberde Galatasaray'ın adının geçmesine rağmen Fenerbahçe'nin anılmamasından rahatsız oldu.

Haberde, ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadeleri kullanıldı. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan isimlerin takımlarının özellikle vurgulandığını ifade eden taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın eski Fenerbahçeli olduğunu hatırlattı.

Galatasaray taraftarları Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet attı.





Ece Üner özür diledi

Ece Üner tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir" dedi.



