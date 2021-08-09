Ece Üner’den yüreklere dokunan açılış konuşması

Sözlerine “Biz sizinle kocaman bir aileyiz” diye başlayan Ece Üner, “Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Şimdi iş o ipin ucunu tutmakta. Bizi kocaman bir aile olarak görüp ben mutlu olunca, sen mutlu oluyorsun; sen mutlu olunca ben mutlu oluyorum noktasına gedikten sonra geriye benim için bir tek söz kalıyor, ‘ben sizin için ne yapabilirim?’ İşte bu soru beni bugün buraya bu stüdyoya sizin yanınıza getirdi” diyerek devam etti.

ECE ÜNER "İNSAN HAYSİYETİNİ BAŞ TACI ETMEK İÇİN BURADAYIM!"

“Bana ses verin, susmayın ben de sizin için ne yapabilirim ona bakayım. Hepimizin en önemli ihtiyacı sesimize kulak verilmesi. Bazen annesi, babası, kardeşi bile dinlemiyor insanı. Duymuyor. Biz dinleyeceğiz. Yargılamadan, değer vererek, derdinizi sahiplenerek dinleyeceğiz” diyen sunucu; “Bir yerlerde bir kötülük varsa biz sustukça o kötülük daha da çok hükmünü sürüyor. Buna izin vermemek insan haysiyetini baş tacı etmek için buradayım. Bu programdan kendinizi dinlenilmiş, duyulmuş ve anlaşılmış hissederek ayrılacaksınız” diyerek çare bulmak için stüdyoya gelen konuklarına söz verdi.

Samimiyetiyle izleyicisinin gönlünde taht kuran Ece Üner’in bu konuşması ekran başındakileri derinden etkiledi.

“Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de.