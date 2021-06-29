Magazin Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Ekranların sevilen yüzü Ece Üner, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

29 Haziran 2021, Salı 15:44 Son Güncelleme:
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Haberlere yaptığı isabetli yorumlarla dikkat çeken Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…


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