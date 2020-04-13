Ece Vahapoğlu canlı yayında karantina günlerini anlattı

Haziran 2018'de Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay ile evlenen Ece Vahapoğlu 41 yaşında anne oldu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında oğlu Efe'yi kucağına alan Vahapoğlu, katıldığı Instagram canlı yayınında moderatör Nurhan Demirel'e annelik serüvenini ve karantina günlerinde bebek bakımı ile ilgili yaşadıklarını anlattı.

İşte Ece Vahapoğlu'nun açıklamaları...

*Karantina günleri benim için yeni bir şey değil. 8 aylık hamileyken ayağımı çatlatıp bir koltuk üzerinde 1,5 ayımı geçirdim. Ardından doğum ve lohusalık döneminde sürekli evdeydim.

*Karantina günlerini bir fırsat olarak görüyorum. 7/24 bebeğimle birlikteyim.

*Eşim de evden çalışıyor. Karantina günleri bizim hayatımızda aşırı değişikliğe neden olmadı. Bu günleri aktif geçirmeye çalışıyoruz.

*Bebeği oyalamak çocukları oyalamaktan daha kolay. O yüzden çocuklu ailelerin geçirdiği cinnetleri biz geçirmiyoruz. Eşimle şimdilik birbirimizi gırtlaklamadık.

*Bebek doğana kadar sürekli ve düzenli bir yardımcım olmadı. Bebeğimle çoğunlukla ben ilgilendim. Bebeğimin kırkı çıktıktan sonra bir bakıcımız oldu. Biz Karı-koca evdeyiz ve bakıcı yardımcı kadın var. Geceleri bebeğim benim odamda uyuyor, gündüz de evde iş bölümü yaptık.

"Evde bakım hizmetinden yararlandık"

*Efe'nin dördüncü ay aşısını ertelemek istemediğim için özel hastanelerin evde bakım hizmetinden yararlandık. Aşımızı evde yaptırdık.

Geçtiğimiz hafta Ece Vahapoğlu 4 aylık bebeği Efe’nin aşısı için evde bakım hizmeti aldığını açıklamıştı:

“Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz.

Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı.”

"Sütümde azalma oldu"

*Gündemdeki haberler sütümü etkiliyor. Üzüldüğüm zamanlarda sütümde azalma oldu. 1 aydır anne sütü yayında devam sütü takviyesine başladım.

*Bağışıklığımı güçlendirmek için propolis, zerdeçal ve tarçın karışımından oluşan damla kullanıyorum. Bol sıvı tüketiyorum. Orman meyveleri tüketiyorum. Bütün öğünlerimi dengeli yiyorum. Eşimle birlikte çörek otu yağı tüketiyoruz.

Hamilelik sürecini adım adım paylaşmıştı

Hamileliği boyunca fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşan Ece Vahapoğlu bir paylaşımında ''Beş ayda beş kilo aldım. Her sabah hamile yogası, pilates ve aerobik yaparak güne başlıyorum. Şimdi tatilde bol bol yüzüyorum.'' açıklamasıyla hamileyken bile nasıl formda kaldığını açıklamıştı.











