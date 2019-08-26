Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Erkek bebek bekleyen anne adayı geçtiğimiz gün plajda herkesi korkuttu. Midesi bulandı, istifra etti. Durumu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar fark etti. Babasına haber verdi.

Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu’nu sakinleştirdi. Sonra bir koşu zencefil satın alıp geldi. Elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, “Bulantım bir anda geçti” dedi.

Halil Kalmuk/ POSTA