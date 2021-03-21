Ecem Erkek, Arda Türkmen ile mutfağa girerse!

20 Mart Pazar günü yayınlanan Arda ile Omuz Omuza 84. Bölümde konuk olan Ecem Erkek, Arda'nın direktifleriyle "Pesto Soslu Mantarlı Bonfileli Niyokki (Gnocchi)" yapmaya çalıştı; fakat mutfak, savaş alanına döndü! İkili arasında geçen diyaloglar ise, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu!

Arda Türkmen bu hafta, "Naime" karakteriyle ekranlarda üne kavuşan ve yarattığı her tiple izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Ecem Erkek'i konuk etti. Arda, yapacağı yemeği söyleyince Ecem'in gözleri fal taşı gibi açıldı. İsmini bile söyleyemediği "Pesto Soslu Mantarlı Bonfileli Niyokki (Gnocchi)" yemek için mutfağa dalan Ecem, çok zor anlar yaşadı. Bu anlarda ise kaçamağı, Naime tipi oldu. Arda ile girdiği atışmalar da, kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İşte, o eğlence dolu anlar sizlerle...

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!



