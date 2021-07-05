Magazin Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Naime’si Ecem Erkek projeden ayrıldığını duyurdu
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Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Naime’si Ecem Erkek projeden ayrıldığını duyurdu

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Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Naime’si Ecem Erkek projeden ayrıldığını duyurdu

Güldür Güldür Show’un Naime’si Ecem Erkek’in projeden ayrıldığı haberi programın hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Güldür Güldür Show’un en sevilem karakterlerinden biri olan Naime’yi canlandıran Ecem Erkek, ayrılık haberini Instagram hesabı üzerinden verdi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Ecem Erkek’in Güldür Güldür Show’dan ayrıldığı haberi büyük şaşkınlıkla karşılanırken, ünlü oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından pek çok yorum yapıldı. Peki, Ecem Erkek Güldür Güldür Show’dan neden ayrıldı? Başarılı oyuncu ayrılığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu…

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’UN NAİME’Sİ ECEM ERKEK PROJEDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Başarılı oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür Show’da canlandırdığı Naime karakteri ile sahneye çıktığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sevilerek izlenen oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni sezonda projede olmayacağını ifade etti.

Güldür Güldrü Show’un kendisi için harika bir dural olduğunu belirten Ecem Erkek, şimdi tekrar yola koyulduğunu kaydetti.

İşte Ecem Erkek’in paylaştığı o mesaj…

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim"

Komedi oyunculuğunun yanı sıra “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” filmindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek’in ayrılık haberine ise hayranlarından pek çok yorum geldi. Erkek’in bazı hayranları, programı Naime karakteri için izlediklerini dile getirirken pek çok kişi de Ecem Erkek’e oyunculuk yolculuğunda başarılar diledi.

 

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