Ecem Güçlük olayı son günlerde sosyal medyada olukça yoğun şekilde konuşulurken ortaya sürülen iddialar, vatandaşlar arasında büyük tepkilere yol açmıştı. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamasında Ecem Güçlük olayının tüm perde arkasını anlattı…

ECEM GÜÇLÜK KİMDİR?

Ecem Güçlük, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 22 yaşında olduğunu, 19 yaşındayken, İstanbul Sarıyer'de 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını, 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ancak şahısların serbest bırakıldığını iddia etmişti.

ECEM GÜÇLÜK ERKEK Mİ ÇIKTI?

Paylaşımların ardından yapılan incelemelerde Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu tespit edildi.

İŞTE ECEM GÜÇLÜK OLAYININ PERDE ARKASI

Ecem Güçlük olayıyla ilgili açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

İletişim Başkanı Altun'un Ecem Güçlük olayıyla ilgili açıklamasında "Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin '3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık. İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için bir doğrulama ve teknik inceleme prosedürü yürütür. Bu prosedürü başlattık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik. Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceğini düşündük, bu ihtimal üzerinde durduk. Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı." ifadelerini kullandı.