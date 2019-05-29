Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam etti.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26, Ladik Komando Birliği'nden 12 kişi ile 10 kişilik Orman Muhafaza ekibiyle yapılan geniş çaplı aramada Ecrin Kurnaz'a ait başka bulguya rastlanmadı.

Savcılık gözetimindeki çalışmalarda, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" de kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ara verilen çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı bildirildi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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AA