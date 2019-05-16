Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi’nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin’e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin’in Altınkaya Baraj Gölü’ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin’i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

KADAVRA KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Bölgede sürdürülen aramalar sırasında akşam saatlerinde AFAD’a ait ’Abrek’ isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılığın kararı ile alanda kazı yapılması kararlaştırıldı.

Gece yarısı bölgeye gelen jandarma ekipleri kadavra köpeğinin tepki verdiği alanda önce kazma küreklerle ardından ise iş makinesi ile kazıya başladı. Çalışmalar devam ederken, kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izliyor.

ARANAN ALANLAR YENİDEN ARANIYOR

Küçük Ecrin’i arama çalışmaları 9’uncu gününde devam etti. Bugüne kadar 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kızın muhtemel kaybolma alanlarında yeniden arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen jandarma timleri arama çalışmaların sürdürüyor. Çalışmalarda AFAD’a ait ’Abrek’ isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Öte yandan Ecrin Kurnaz’ın kaçırılma ihtimaline karşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma yürütüldüğü, aile üyelerinin ilişkilerinin mercek altına alındığı öğrenildi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 9 gün önce evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmaları sırasında kadavra köpeği ’Abrek’in tepki verdiği eve 70 metre mesafedeki ağacın çevresinde yapılan kazı çalışmalarına, sabah devam edilmek üzere ara verildi.

Saat 22.30 sıralarında kazı yapılacak bölgeye gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde çalışmalara başladı.

Saat 01.00’a kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Kadavra köpeği Abrek’in bölgede uyarılarını sürdürmesi üzerine karanlık nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi.

İş makineleri olay yerinde bırakılarak ekipler sabah kazıya devam etmek üzere bölgeden ayrıldı.

DHA