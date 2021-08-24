Türkiye Eczacı ile çiçekçi arasındaki kabus büyüyor! Taciz davası bitti şimdi de...

Eczacı ile çiçekçi arasındaki kabus büyüyor! Taciz davası bitti şimdi de...

Türkiye

Eczacı ile çiçekçi arasındaki kabus büyüyor! Taciz davası bitti şimdi de...

Pendik'te eczacı kadın 2019 yılında iş yerinin bitişiğindeki çiçekçi esnaf tarafından elle tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Komşu esnaf ceza alıp tahliye olduktan sonra iş yerine geri döndü. Çiçekçi ile eczacının yakınları arasında bu kez başka bir nedenle kavga çıktı, yumruklar havada uçtu.

24 Ağustos 2021, Salı 14:17 Son Güncelleme:
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Pendik'te işyerleri bitişik olan eczacı ile çiçekçinin taciz davası kabusa döndü. Eczacı kadının 2019 yılında elle tacize uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine komşu esnaf ceza aldı. Tahliye sonrası iş yerine dönen çiçekçinin yakınları ile eczacı arasında bu kez de iki dükkan arasına konulan paravan yüzünden kavga çıktı. Eczacı kadının kocasının saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Pendik'te eczacılık yapan Aslınur Aygördü, 2019 yılında çiçek almak için bitişikteki çiçekçi dükkanına girdi. Aslınur Aygördü'nün şikayetine göre, çiçekçi A.B. tarafından elle taciz edildi. Olay yargıya taşındı. A.B., 1 yıl 8 ay ceza alarak cezaevine girdi. Daha önce başka bir olaydan dolayı cezası bulunan A.B. 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında cezasını çekmek için cezaevinde bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra yine çiçekçideki işine dönen A.B.'yi görmek istemeyen Aslınur Aygördü, işyerleri arasında bir paravan yerleştirdi.

PARAVANI BAHANE EDEREK SALDIRDILAR

Tacizle başlayan ve paravan çekme ile devam eden gerilim dün akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. Eşinin işyerine gelen bankacı Ufuk Aygördü, paravana zarar verildiğini belirterek A.B.'nin işyerinde bulunan çocuklarını uyardı. Bunun üzerine A.B.'nin yakınları Aslınur Aygördü'nün eşi Ufuk Aygördü'ye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin de merdivenlerde kavgayı izlediği görüldü.

"ECZANEDE BULUNMAK BENİM İÇİN ARTIK BİR SAVAŞ"

Aygördü, "Gözlüklerini takıp her gün göz tacizlerini sürdürmeye devam etti. Ben de bunun üzerine paravan yaptım. Çünkü artık eczaneye gelmek, eczanede bulunmak benim için bir psikolojik savaştı. Bu savaşı artık daha fazla kaybetmek istemediğim için böyle bir paravan yaptırdım ama ona da zarar verdiler" dedi. Eczanın önünde saldırıya uğrayan ve eşinin yardımı ile güçlükle yürüyen Ufuk Aygördü, "Dün akşam saatlerinde eşimin eczaneye gelmiştim. Eşimin yan tarafa koyduğu paravanın zarar uğradığını gördüm ve uyardım. Arkadaşlar, biz buraya dokunuruz sen hiçbir şey yapamazsın diyerek benimle tartıştılar ve beni darp ettiler. Daha sonra karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.

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