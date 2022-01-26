Diğer Sporlar Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

Diğer Sporlar

Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

26 Ocak 2022, Çarşamba 01:04 Son Güncelleme:
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Uralochka-NTMK - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru Kaya

URALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), Kulikova

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, Gözde

SETLER: 19-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (26’,26’,26’)CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18:00’da yine Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

İSTANBUL, (DHA)

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