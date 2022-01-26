Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi
CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
26 Ocak 2022, Çarşamba 01:04 Son Güncelleme:
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Uralochka-NTMK - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru Kaya
URALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), Kulikova
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, Gözde
SETLER: 19-25, 19-25, 21-25
SÜRE: 78 dakika (26’,26’,26’)CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18:00’da yine Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.
İSTANBUL, (DHA)
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