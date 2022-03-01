İlk karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 14 sayı ile kaptan Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde Allianz MTV Stuttgart - Mladost Zagreb eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Piotr Krol, Ramazan Çevik

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Gözde, Zeynep (L), Selin, Elif, Merve, Fatma

CSM VOLEİ ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic, Russu, Ivkovic (L), Ispas (L), Cirkovic, Axinte, Miclaus, Roman, Artin

SETLER: 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)

SÜRE: 66 dakika (19',22',25')

İSTANBUL, (DHA)