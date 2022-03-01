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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Diğer Sporlar

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

01 Mart 2022, Salı 21:31 Son Güncelleme:
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İlk karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 14 sayı ile kaptan Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde Allianz MTV Stuttgart - Mladost Zagreb eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Piotr Krol, Ramazan Çevik

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Gözde, Zeynep (L), Selin, Elif, Merve, Fatma

CSM VOLEİ ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic, Russu, Ivkovic (L), Ispas (L), Cirkovic, Axinte, Miclaus, Roman, Artin

SETLER: 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)

SÜRE: 66 dakika (19',22',25')

İSTANBUL, (DHA)

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