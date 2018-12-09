Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü oldu!
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Turnuvada 2015 ve 2016'da şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA, üstün bir oyun sergilediği üçüncülük maçında Praia'yı 25-16, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya aldı.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)
Eczacıbaşı VitrA: Gözde Yılmaz, Larson, Beyza Arıcı, Kim, Gibbemeyer, Gamze Alikaya, (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu)
Praia: Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Lloyd (Pinto, Da Cruz, Pavao, Marinho)
Setler: 25-16, 25-18, 25-19
Süre: 76 dakika (24, 24, 28)