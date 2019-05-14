Eczacılar Günü kutlu olsun!

Eczacıların mesleki sorunlarını birlikte görüşmek, incelemek, duyurmak ve çözüm yolları önermek amacıyla yılda bir gün toplanmak önerisi ile başlayan Eczacılık günü internette merak edilen konular arasında geliyor. İşte Eczacılık günü ile ilgili detaylar…

Eczacı Dergisi'nin 2003 sayısında yer alan bilgilere göre, Osmanlı İmparatorluğu döneminin ilk devrelerinde, hekimlik, eczacılık da bir usta yanında bir süre çalışılarak öğrenilen bir sanattı. Bugünkü anlamda eczaneler 18. Yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul’da açılmaya başlanmıştır.

1854’te Kırım Savaşı sırasında Avrupa devletleri orduları ile birlikte İstanbul’a gelen yabancı uyruklu hekim ve eczacıların bir kısmının İstanbul’da kalmaları hekim ve eczacı dükkanlarının artmasına neden olmuştur.

İlk Eczacı sınıfı, Dr. C.A. Bernard tarafından kurulup 14 Mayıs 1839 da Sultan ikinci Mahmut tarafından açılmış olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de kurulmuştur. Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın tıp öğretimini çağdaşlaştırmak amacıyla Viyana’dan Dr. Charles Ambroise Bernard, Dr. Jaques Neuner ve Eczacı Antoine Hoffmann gibi tıp mensuplarını İstanbul’a davet etmesi ile yeni bir dönem başlamıştır.

İlk “Eczacılık Günü” kutlamaları 14 Mayıs 1968’de yapılmıştır.

Eczacıların toplanarak mesleki sorunlarını tartışabilecekleri, meslekteki ilerlemeleri ve gelecekte yapılması gerekenleri konuşabilecekleri bir günün olması fikrini ilk ortaya atan Ecz. Remzi Kocaer’dir.











