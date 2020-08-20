Eczacılar şaşkın: Talebe yetişemiyoruz, piyasada kalmadı

Türkiye’de corona virüsle mücadelede toplumun bir kısmının vurdumduymaz tavrı sebebiyle son zamanlarda artışa geçen vaka sayıları nedeniyle endişe kapılan vatandaşlar, zatürre ve grip aşısı alma telaşına kapılınca eczanelerde aşı kalmadı. Adeta yok satan aşılar nedeniyle Edirneli eczacılar, talep listesi oluşturmaya başladı.

"Zatürre aşısında talebe yetişemiyoruz"

Zatürre aşısının piyasada olmadığını ve temininde güçlük yaşandığına dikkat çeken Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, temin edilip gelen aşılarında hemen satıldığını belirterek talebe yetişemediklerini söyledi.

Herkes grip aşısı bekliyor

Grip aşısına da çok fazla talep olduğunu ifade eden Ciravoğlu, çok sayıda vatandaşın grip aşısı beklediğini ifade ederek, grip aşısının Eylül ayında piyasaya sunulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Aşı sırası oluşturuluyor

Hem zatürre hem de grip aşısı için çok fazla vatandaşın eczaneye başvuru yaptığını açıklayan Ciravoğlu, "Vatandaşlar aşı geldiği zaman kendilerini aramamız için telefon numaralarını veriyorlar. Ayrıca isim bilgilerini yazdırıyorlar" dedi.

İHA