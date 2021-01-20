Türkiye Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu

Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu

Türkiye

Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu

Türk Eczacılar Birliği resmi sitesinde 'Aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır.' mesajını yayınladı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu. Türk Eczacılar Birliği, "Sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır." mesajını yayınladı.

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Türk Eczacılar Birliği'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

  • Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,
  • Eczane çalışanlarımız,
  • Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,
  • Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,
  • Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,
  • Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

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