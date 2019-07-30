Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları başladı. Peki, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları başvuruları nasıl yapılır? İşte Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili detaylar…

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 30 Temmuz- 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

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