Eczanelerin 28 Ekim günü açık olup olmayacağı ve saat kaça kadar açık olacağı günün en çok merak edilen konuları arasında geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir buçuk günlük resmi tatil olması nedeniyle pek çok iş yeri 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalışacak. Peki, Eczaneler bugün (28 Ekim) açık mı? Eczaneler 28 Ekim’de saat kaça kadar açık olacak? İşte yanıtı…

ECZANELER BUGÜN (28 EKİM) AÇIK MI?

Eczaneler, bugün (28 Ekim) sabah her zamanki saatlerinde kapılarını vatandaşlara açacak. Ancak resmi tatillerde hizmetlerine ara veren eczaneler, bugün sadece öğlene kadar çalışacak.

ECZANELER 28 EKİM’DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Eczaneler, 28 Ekim’de diğer pek çok kurum ve kuruluş gibi yarım gün esasına dayalı olarak çalışacak. Sabah normal saatlerinde faaliyetlerine başlayan eczaneler, öğlen saat 13.00 itibariyle kapanacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir basamağı olan eczaneler, hafta sonları ve resmi tatillerde faaliyetlerine 7 gün 24 saat devam etmektedir. Bu nedenle her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler, 24 saat boyunca açık olacak.

ECZANELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu Cumartesi günleri saat 09.00’da açılıyor, akşam 19.00’da kapanıyor.