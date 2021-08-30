Eczaneler, 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık kurumları arasında yer alıyor. Ancak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pazartesi gününe denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle ilaç veya tıbbi malzeme almak isteyen pek çok kişi eczanelerin bugün açık olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Peki, eczaneler bugün (30 Ağustos) çalışıyor mu? Eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin çalışma saatleri...

ECZANELER BUGÜN (30 AĞUSTOS) AÇIK MI?

Eczaneler pek çok kurum gibi resmi tatillerde faaliyetlerine ara veriyor. Ancak eczaneler sağlık hizmetlerinin aksamaması adına resmi tatil günlerinde nöbetçi usulüne göre çalışıyor ve nöbetçi eczaneler 24 saat açık oluyor.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu Cumartesi günleri saat 09.00’da açılıyor, akşam 19.00’da kapanıyor. Pazar günleri ise sadece nöbetçi eczaneler 24 saat olacak şekilde çalışıyor.

İSTANBUL’DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYIN

ANKARA’DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYIN

İZMİR’DEKİ NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYIN