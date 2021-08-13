Türkiye Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Türkiye

Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Eczaneler cumartesi günleri açık mı? sorusu ilaç almak isteyen pek çok kişi tarafından sıklıkla soruluyor. Sadece ilaç temininde değil pek çok medikal ürünün de vatandaşa ulaşmasını sağlayan sağlık kurumları arasında yer alan eczaneler, sağlık alanında büyük yer kaplıyor. Peki, cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri…

13 Ağustos 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler bilindiği üzere 7/24 hizmet veren sağlık kurumları arasında yer alıyor ve bu sistem nöbetçi eczane uygulaması ile devam ediyor. Peki, Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri...

ECZANELER CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri içinde yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ECZANELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu) Cumartesi günleri saat 09.00’da açılıyor, akşam 19.00’da kapanıyor.

 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır'da hastanede skandal! Müdür ölen hastanın parasını çaldı