Eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler bilindiği üzere 7/24 hizmet veren sağlık kurumları arasında yer alıyor ve bu sistem nöbetçi eczane uygulaması ile devam ediyor. Peki, Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri...

ECZANELER CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri içinde yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ECZANELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu) Cumartesi günleri saat 09.00’da açılıyor, akşam 19.00’da kapanıyor.