Eczanelerin çalışma saatleri değişti! Ankara ve Kırıkkale'de flaş karar
Eczanelerin çalışma saatleri Ankara ve Kırıkkale illerinde yeniden düzenlendi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayında uygulanan kısmi kapanma nedeniyle Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti.
15 Nisan 2021, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.
BUNLARI DA OKUYUN