Magazin Ed Sheeran corona oldu

Ed Sheeran corona oldu

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Ed Sheeran corona oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran corona virüse yakalandı. Peki Ed Sheeran'ın durumu nasıl? İşte cevabı...

25 Ekim 2021, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 30 yaşındaki şarkıcı, karantinadayken röportajlarını ve performanslarını evden yapacağını duyurdu. Sheeran, birkaç gün önce yeni stüdyo albümünü çıkarmıştı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM'

Covid-19’a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Sheeran, evinde karantinada olduğunu belirterek, “Planlanan röportajlarımı ve performanslarımı elimden geldiğince evden yapacağım. Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim” dedi.

Dört Grammy ödüllü Sheeran, kız süre önce “=” adlı albümünü çıkarmış, albüm tanıtımı için röportajlar vermeye, performanslar sergilemeye başlamıştı. 


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