Magazin Ed Sheeran: Kızımın işimi sevdiğimi görerek büyümesini istiyorum

Ed Sheeran: Kızımın işimi sevdiğimi görerek büyümesini istiyorum

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Ed Sheeran: Kızımın işimi sevdiğimi görerek büyümesini istiyorum

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, kızı doğmadan önce müziği bırakmayı düşündüğünü ve bundan sonra sadece baba olmaya odaklanacağını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı fikir değiştirdi.

27 Temmuz 2021, Salı 14:46 Son Güncelleme:
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29 yaşındaki eşi Cherry Seaborn'dan Lyra adında 11 aylık bir kızı olan Ed Sheeran, kızı dünyaya gelmeden önce müziği bırakmak istediğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Sadece baba olacağım, artık müzik yapmayı düşünmüyorum."

Ancak müzikten biraz uzaklaştıktan sonra Ed, Lyra'nın ailesinin sıkı çalışmayı sevdiğini bilerek büyümesinin daha önemli olduğunu anladığını açıkladı.

Ed Sheeran sözlerine şöyle devam etti: 

 "Bence kızımın, babasına teknik olarak işsizmiş gibi bakmasındansa ebeveyninin iş ahlakına sahip olduğunu ve işinden zevk alarak çalıştığını bilerek büyümesi daha önemli. Yine de söz yazmaya dönmek kolay değil."


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