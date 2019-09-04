Eda Aşık ve Murat Akar aşkı tam gaz devam ediyor

POSTA

Eda Aşık yeni sevgilisini, adaşı da olan ağabeyi Murat Aşık ve müstakbel yengesi Gökçen Paprika ile tanıştırdı.

Önceki akşam Bodrum 37 Meze'de yemek yediler.

Murat Aşık 15 gün önce Gökçen Paprika'ya evlenme teklifi etmişti.

Bu haberi de okudular Gökçen Paprika ve Murat Aşık evleniyor!

Eda Aşık-Murat Akar

ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Eda Aşık, ilk evliliğini 2007'de Serkan Keleş'le Conrad Otel'de yapmıştı. Mutluluğu sadece 10 ay süren Eda, Kasım 2009'da bu kez Kuruçeşme Hotel Les Ottomans'da İbrahim Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Ama kızları Masal'a rağmen 2012'de boşanmışlardı.

NİŞANLISI DOLANDIRICI ÇIKMIŞTI!

Eda Aşık, iki yıl önce de Yasin Erdoğan ile Bodrum'da sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı. Ne var ki, aradan 2 hafta bile geçmeden yüzükler atılmıştı.

Eda Aşık, nişanlısını sahtekarlıkla suçlamış, söylediği her şeyin yalan olduğunu iddia etmiş, "İyi niyetimin kurbanıyım" açıklamasını yapmıştı.

''ALDATILDIĞIMI INSTAGRAM'DA ÖĞRENDİM''

Eda Aşık, geçen yıl da Özgür Özen ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Maalesef üçüncü evliliği de ihanet yüzünden bitmişti!

Eda Aşık, ''Sanal da olsa aldatıldım. Aldatıldığımı Instagram'dan öğrendim. Yıllarca aldatılmalarına rağmen susup oturup kadınlar var, onlar gibi olamam. Bir günde boşandım. Sonuçta benim bir kızım var, ona karşı sorumluluğum var. Böyle bir hatayı affetmem mümkün değil'' diyerek boşanma sebebini açıklamıştı.