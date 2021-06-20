Eda Ece cesaretiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez makyajsız fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

Makyajsız olarak objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabından paylaştı. Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.