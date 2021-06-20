Magazin Eda Ece cesaretiyle hayran bıraktı

Eda Ece cesaretiyle hayran bıraktı

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Eda Ece cesaretiyle hayran bıraktı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız haliyle objektif karşısına çıktı. En doğal halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

20 Haziran 2021, Pazar 21:07 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez makyajsız fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

Makyajsız olarak objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabından paylaştı. Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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