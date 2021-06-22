Eda Ece doğum günü mumlarını sevgilisiyle birlikte üfledi
Eda Ece önceki gün 31 yaşına girdi.
22 Haziran 2021, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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Evi arkadaşlarının gönderdiği çiçeklerle doldu. Gelen hediyeler arasında şampanya şişesi şeklindeki balon da dikkat çekti. Eda Ece’nin doğum günü pastası rengarenk bir kalp şeklindeydi.
Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile mumları üfleyip dilek tuttular. Eda Ece “Yanımda olan, arayan soran herkese teşekkür ederim! Hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sene olur inşallah” dedi.