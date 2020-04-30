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Magazin Eda Ece Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti

Eda Ece Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti

Magazin

Eda Ece Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti

Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında gelen Eda Ece başarılı oyunculuğunun yanında bir o kadar da yardım sever kişiliğiyle dikkat çekiyor.

30 Nisan 2020, Perşembe 19:32 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Eda Ece dizilerdeki başarısının yanı sıra yardım severliği ile de gönülleri kazandı. Oyuncu, yanında çalışan kadının 11 yaşındaki oğlunun sağlık sorununu çözmek üzere Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti. Epilepsi hastası olan çocuğun 55 gündür ilaçlarının gelmemesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben mesaj yazdı. Oyuncuya bakanlığın Twitter hesabından cevap gecikmedi.


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