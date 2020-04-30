Eda Ece Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti

Ünlü oyuncu Eda Ece dizilerdeki başarısının yanı sıra yardım severliği ile de gönülleri kazandı. Oyuncu, yanında çalışan kadının 11 yaşındaki oğlunun sağlık sorununu çözmek üzere Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti. Epilepsi hastası olan çocuğun 55 gündür ilaçlarının gelmemesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben mesaj yazdı. Oyuncuya bakanlığın Twitter hesabından cevap gecikmedi.







