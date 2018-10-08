Eda Ece, Talat Bulut hakkındaki sorulara tepki gösterdi

Oyuncu Eda Ece, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Rol arkadaşıyla beraber güzel havanın tadını çıkartan Eda Ece, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"OLAY İYİCE GERİLMESİN"

Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Talat Bulut sorulunca, "Olay iyice gerilmesin. Yeter artık. Herkes sette profesyonelce işini yapıyor" dedi.

Dizi setinde tacize uğradığı iddia edilen 19 yaşındaki Özge Ş. isimli genç kızın, diziden ayrıldığını ve bir sinema filminde çalıştığını belirten Eda Ece'nin, genç kızdan sürekli haber aldığı anlaşıldı.

ŞEVVAL SAM'A 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Talat Bulut, kendisi hakkında "Maalesef çalışacağız" diyen rol arkadaşı Şevval Sam'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde Talat Bulut, davalı Şevval Sam'ın asılsız söylemleri ve duruşu nedeniyle kendisi ve ailesinin derinden sarsıldığını belirtmişti.

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