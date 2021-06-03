Magazin Eda Ece'den sevgilisine evlilik mesajı

Eda Ece'den sevgilisine evlilik mesajı

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Eda Ece'den sevgilisine evlilik mesajı

Anadolu Efes'te oynayan Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece ilişkileri hakkında konuştu. Hakan KIRARSLAN / POSTA

03 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kız arkadaşları ile çıktığı tatilden dönen Eda Ece, EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes’te oynayan basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer ile Contemporary İstanbul’a katıldı. Eda Ece, “19 yaşımdayken burada çalışmış, staj yapmıştım. Resme meraklıyım. Yanlış anlamayın; yapmıyorum, alıyorum. Evimde Haluk Akakçe gibi birçok ressamın tabloları var” dedi.

3 ÇOCUK İSTİYOR

Sonra söz sevgililerin ilişkisine geldi. Eda Ece, “Aile hayatını seven bir kadınım. Tabii ki evlenmek, anne olmak ve yuva kurmak istiyorum. 2-3 çocuk hayalim var. Ama bu Buğra ile mi olur, bilmiyorum! Şu an için bir hazırlığımız, planımız da yok. Alnımızda ne yazıyorsa artık, kısmet, nasip” diye konuştu.

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