Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Sosyal medya üzerinden de birbirlerine yorum yapan çift, bu kez herkesi güldürdü.

İlişkilerine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden sık sık sevenlerinin beğenisine sunan ikiliden Eda Ece, sevgilisine sosyal medyadan sitem etti.

Forma giydiği takımı Anadolu Efes, Instagram hesabından Buğrahan Tuncer'e corona virüs nedeniyle şu günlerde izlediği dizileri sordu. Ancak Tuncer, birçok yabancı dizi ismi sayarken sevgilisi Eda Ece'nin oynadığı 'Yasak Elma'yı söylemedi.

'Yasak Elma'yı önermedin mi?'

Bu durumu gözünden kaçırmayan Ece ise gönderiye, sevgilisini kast ederek "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" dedi.

Buğrahan Tuncer'in sevgilisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.







