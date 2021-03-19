Magazin Eda Ece'den Yasak Elma paylaşımı: Biz bile şok olduk

Eda Ece'den Yasak Elma paylaşımı: Biz bile şok olduk

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Eda Ece'den Yasak Elma paylaşımı: Biz bile şok olduk

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

19 Mart 2021, Cuma 22:10 Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin sevilen karakterlerinden Yıldız’ı canlandıran Eda Ece, Instagram paylaşımlarında dizi ile ilgili istemeden de olsa verdiği spoilerlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 

Eda Ece, bu hafta 102. bölümü yayınlanan Yasak Elma dizisinin bir sonraki hafta geçireceği ilginç dönüşümle birlikte yaşanacakların beklenenden daha da şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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