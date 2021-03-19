Yasak Elma dizisinin sevilen karakterlerinden Yıldız’ı canlandıran Eda Ece, Instagram paylaşımlarında dizi ile ilgili istemeden de olsa verdiği spoilerlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eda Ece, bu hafta 102. bölümü yayınlanan Yasak Elma dizisinin bir sonraki hafta geçireceği ilginç dönüşümle birlikte yaşanacakların beklenenden daha da şaşırtıcı olduğunu söyledi.