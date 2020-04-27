Ünlü oyuncu Eda Ece Instagram hesabından paylaştığı mavi elbiseli fotoğrafıyla hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncu fotoğrafını "Bütün yaz evin bahçesinde bu şekilde oturacağız gibi duruyor. Oysa bu yaz ile ilgili ne hayallerim vardı. Neyse en azından onlar suya düştü..." notuyla paylaştı.

Eda Ece, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından kendisine dijital detoks uygulayacağını açıklamıştı.



