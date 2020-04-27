Eda Ece'nin hayalleri suya düştü
Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan Eda Ece, Instagram'dan paylaşımlar ve canlı yayınlar yaparak hayranları ile buluşmaya devam ediyor.
27 Nisan 2020, Pazartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Eda Ece Instagram hesabından paylaştığı mavi elbiseli fotoğrafıyla hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncu fotoğrafını "Bütün yaz evin bahçesinde bu şekilde oturacağız gibi duruyor. Oysa bu yaz ile ilgili ne hayallerim vardı. Neyse en azından onlar suya düştü..." notuyla paylaştı.
Eda Ece, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından kendisine dijital detoks uygulayacağını açıklamıştı.