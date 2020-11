Eda Gürkaynak: Aşk, benim için güç kaynağı

Birkan Sokullu 1.5 yıl önce Sinem-Kemal Gürkaynak’ın kızı Eda Gürkaynak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyetik güzel, Harper’s Bazaar Türkiye’ye röportaj verdi. New York University Stern School of Business mezunu olan Eda Gürkaynak, “New York’ta 7 yıl yaşadım. Hem okudum, hem de çalıştım. O dönem güçlü bir kadın olduğumu ve istediğim her şeyi yapabileceğimi anladım. Ne olursa olsun; hayatla ve en önemlisi kendimle dalga geçer, negatif enerjiyi pozitife çeviririm” dedi.

İşte Eda Gürkaynak'ın açıklamaları:

”Ablam Lara ile birlikte annemin kurduğu ikinci el lüks kadın giyim platformu olan ‘originalsecond.com’u büyütmeyi hayal ediyoruz.”

“Çocukluğumdan beri bir şeyler beni hep sahneye çekti. Eğitimimi ve samimiyetimi sahnede kullanabileceğim bir yola girmek üzereyim.”

“Sosyal bir kelebeğim. Tanıştığım her insanın tecrübelerinden ilham alırım.”

“Aşk hayatımda önemli bir güç kaynağıdır. Gözüm kapalı dans ederken ve leziz bir yemek yerken de aşkı hissederim.”





İlgili Haberler Birkan Sokullu: Karar alırsak söylerim