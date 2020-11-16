Magazin Eda Gürkaynak: Aşk, benim için güç kaynağı

Eda Gürkaynak: Aşk, benim için güç kaynağı

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Eda Gürkaynak: Aşk, benim için güç kaynağı

Birkan Sokullu ile aşk yaşayan sosyetik güzel Eda Gürkaynak Harper’s Bazaar Türkiye’ye röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Birkan Sokullu 1.5 yıl önce Sinem-Kemal Gürkaynak’ın kızı Eda Gürkaynak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyetik güzel, Harper’s Bazaar Türkiye’ye röportaj verdi. New York University Stern School of Business mezunu olan Eda Gürkaynak, “New York’ta 7 yıl yaşadım. Hem okudum, hem de çalıştım. O dönem güçlü bir kadın olduğumu ve istediğim her şeyi yapabileceğimi anladım. Ne olursa olsun; hayatla ve en önemlisi kendimle dalga geçer, negatif enerjiyi pozitife çeviririm” dedi.

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İşte Eda Gürkaynak'ın açıklamaları:

  • ”Ablam Lara ile birlikte annemin kurduğu ikinci el lüks kadın giyim platformu olan ‘originalsecond.com’u büyütmeyi hayal ediyoruz.”
  • “Çocukluğumdan beri bir şeyler beni hep sahneye çekti. Eğitimimi ve samimiyetimi sahnede kullanabileceğim bir yola girmek üzereyim.”
  • “Sosyal bir kelebeğim. Tanıştığım her insanın tecrübelerinden ilham alırım.”
  • “Aşk hayatımda önemli bir güç kaynağıdır. Gözüm kapalı dans ederken ve leziz bir yemek yerken de aşkı hissederim.”


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