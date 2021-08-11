Çankaya ilçesinde evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Y.G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Y.G'nin tutuklanmasına hükmetti.









Şüpheli Y.G. tutuklanırken, Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermiş, ardından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli Y.G, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EDA NUR KAPLAN TOPRAĞA VERİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" denildi.

NE OLDU?

Eda Nur Kaplan'ın ölümünde son dakika haberi: Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden ve bir binanın 15. Katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıkı. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını söyledi.



