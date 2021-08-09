Eda Nur Kaplan isimli genç kız ailesine bıraktığı acı dolu intihar notunun ardından 15. Kattaki evlerinin balkonundan aşağı atlayarak hayatına son verdi. Eda Nur Kaplan kimdir, kaç yaşında ve neden intihar etti? Eda Nur olayı nedir? İşte, Milyonların yüreğini sızlatan olayın ayrıntıları…





EDA NUR KAPLAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Eda Nur Kaplan, henüz küçük yaşta iken babasını kaybetti, sonrasında ise yetiştirme yurdunda büyüdü. Ankara’da yaşayan Eda Nur Kaplan, 18 yaşındayken 15. kattaki evlerinin balkonundan kendini aşağı bırakarak intihar etti.

EDA NUR KAPLAN OLAYI NEDİR?

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi gecesi saat 01.00’de Ankara Çankaya’daki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Eda Nur Kaplan’ın intiharından bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi. Fakat, şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İNTİHARDAN ÖNCE ANNESİNE MESAJ YAZMIŞ

Bu arada Eda Nur'un intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attığı ortaya çıktı. Eda Nur mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadesini kullandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan Pazar günü Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.