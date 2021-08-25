Türkiye Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kafa karıştıran iddia! 'Bu adam kızımı öldürmüş olabilir'

Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kafa karıştıran iddia! 'Bu adam kızımı öldürmüş olabilir'

Türkiye

Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kafa karıştıran iddia! 'Bu adam kızımı öldürmüş olabilir'

Uğradığı cinsel istismar sonrası 15. kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kafa karıştıran bir olay ortaya çıktı. Annesi Fatma Polatoğlu çağrı yaptı, 'Barış, Eda'nın arkadaşıyla sevgili. Onlara ev tutmuş. Eda intihar ettiğinde yanındaymış. Bu adam kızımı öldürmüş olabilir' dedi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz'da Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı. Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı! İki cani ise ancak o hayatını kaybettikten sonra tutuklandı.

Soruşturma sürerken Eda Nur'un annesi ve arkadaşları ilginç bir iddia ortaya attı! Buna göre Eda Nur, ağabey dediği Barış adlı adamın evinden atlayarak canına kıydı! Anne Fatma Polatoğlu, kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü açıkladı! Savcılığa, Barış ve sevgilisi Sıla F. hakkında suç duyurusu yaptı.

Eda Nur'un Sevgi Evi'nde kaldığı arkadaşlarının iddiaları ise şaşkınlık yarattı:

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; evli ve 1 çocuk babası Barış isimli adam 40 yaşlarındaydı.

Sıla, geçen yıl Sevgi Evi'nden kaçarak Barış'ın yanına taşındı. İkili ilişki yaşamaya başladı.

Reşit olmayan Sıla, Eda Nur'un ablası Güler'in kimliğini taşıdı. Olay gecesi Barış ve Sıla'nın, polise önce "Biz uyuyorduk, duymadık" açıklaması yaptı. Sonra "Eda Nur'u tutamadık. Düştü" ifadesi verdikleri ortaya çıktı.

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