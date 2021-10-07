Magazin Eda Özülkü'nün acı günü

Eda Özülkü'nün acı günü

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Eda Özülkü'nün acı günü

Doksanlı yılların sevilen seslerinden Eda Özülkü, babasını kaybetti. Özülkü, duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

07 Ekim 2021, Perşembe 21:36 Son Güncelleme:
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Eşi Metin Özülkü ile birlikte yaptıkları şarkılarla doksanlı yıllara damga vuran şarkılar yapan Eda Özülkü'nün babası hayatını kaybetti. Özülkü'nün babasıyla ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Ünlü şarkıcı, babasının eski fotoğrafını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

'Sen yanımdayken hiç canım acımadı baba. İlk dişim çekildiğinde kucağında oturdum, gıkım çıkmadı. Eğri büğrü araba kullanırken de yanımda senin gıkın çıkmadı. Ne de olsa senin öğrencindim. Düğün günümde gözyaşlarını saklamak için yatak odanıza kaçışını da unutmadım hiç. Tamam tamam görmedim hiç ağladığını. Hep güvendin bize...'


https://www.instagram.com/p/CUss7ayNRHj/?utm_source=ig_web_copy_link


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