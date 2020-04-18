Eda Taşpınar atölyeyi evine taşıdı

Eda Taşpınar 7 Ocak’ta Fas Marakeş’e gitmiş, 23 Ocak’ta Meksika’ya geçmişti. Mart başında Türkiye’ye dönmüş, corona virüs salgını başlayınca yeni seyahat planlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Eve kapanan sosyetik güzel, heykel yapmaya başladı. Baltalimanı’ndaki evinin bir odasını atölye haline getirdi. Sanatın kendisine ilaç gibi geldiğini söyledi. Eda Taşpınar ilk derslerini bugün hayatta olmayan heykeltıraş dedesi Kenan Yontunç’tan almıştı.

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