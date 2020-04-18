Eda Taşpınar atölyeyi evine taşıdı
Eda Taşpınar günler sonra alışveriş için dışarı çıktı. Virüse karşı gerekli önlemleri almayı ihmal etmemişti. Halil Kalmuk / POSTA
18 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar 7 Ocak’ta Fas Marakeş’e gitmiş, 23 Ocak’ta Meksika’ya geçmişti. Mart başında Türkiye’ye dönmüş, corona virüs salgını başlayınca yeni seyahat planlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Eve kapanan sosyetik güzel, heykel yapmaya başladı. Baltalimanı’ndaki evinin bir odasını atölye haline getirdi. Sanatın kendisine ilaç gibi geldiğini söyledi. Eda Taşpınar ilk derslerini bugün hayatta olmayan heykeltıraş dedesi Kenan Yontunç’tan almıştı.