Magazin Eda Taşpınar: Birlikte çok mutluyuz

Eda Taşpınar: Birlikte çok mutluyuz

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Eda Taşpınar: Birlikte çok mutluyuz

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın dört yıllık yalnızlığı sona erdi. Oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşadığı iddiasını doğrulayan Taşpınar “Doğru, 1.5 aydır beraberiz" dedi.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yaz başından bu yana Çeşme’de olan Eda Taşpınar önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşadığı iddiası sorulduğunda şu cevabı verdi:

“Doğru, 1.5 aydır beraberiz. İlişkimiz Alaçatı’da başladı. Çok keyifli ve güzel gidiyor. Enerjimiz uyumlu, mutluyuz. Kendisini oynadığı dizide de izliyor, beğeniyordum.”

Geçen ay sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi

Çağrı Atakan ‘Çukur’ dizisinde rol alıyor. Çift geçen ay Alaçatı’daki Klein Sommer adlı mekanda sarmaş dolaş dans ederken görülmüştü.


https://www.instagram.com/p/CDgJNrvAbsu/


Taşpınar en son 2016’da Londra’da yaşayan ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile birlikteydi.


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