Magazin Eda Taşpınar geceye damga vurdu

Eda Taşpınar geceye damga vurdu

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Eda Taşpınar geceye damga vurdu

Eda Taşpınar'ın Mykonos’ta bir gece kulübünde masanın üzerine çıkıp göbek attığı anlar dakikalarca alkışlandı. Kıvrak dansıyla oryantallere taş çıkartan Eda, “Eee Türk’üz sonuçta” dedi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar mayıs sonunda Kırklareli İğneada’da, haziran başında Çanakkale Bozcaada’daydı. 1 Temmuz’da İspanya üzerinden çok sevdiği Yunan adası Mykonos’a geçti. Önceki akşam kankası ve mücevher tasarımcısı Marina Theodoridou’nun doğum günüydü. Bir gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu. İlerleyen saatlerde kıvrak müziğe daha fazla dayanamadı ve masanın üzerine çıktı. Beş dakika boyunca alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans edip anlı şanlı oryantallere taş çıkartan Eda, “Eee Türk’üz sonuçta” dedi.

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