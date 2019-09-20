Eda Taşpınar güneşlenme saatlerini azalttı

Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Eda Taşpınar doktor önerisiyle güneşlenme saatlerini azalttı

20 Eylül 2019, Cuma 08:21
A A
Eda Taşpınar güneşlenme saatlerini azalttı

20 yıldır şezlong pozlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar “Güneş altında yatmaktan sıkılmıyor musunuz?” sorusuna cevap vermiş:

'BOŞ DURMUYORUM'

“Hayır çünkü boş durmuyorum. Sürekli kitap okuyorum. Not defterime tasarımlar çiziyorum. Telefonla iş bağlantılarımı yürütüyorum. Bu arada spor bile yapıyorum.”

Bu arada Eda Taşpınar güneşlenme saatlerini doktorunun tavsiyesi üzerine azaltmış.

Eda Taşpınar 2 yıl önce çıkardığı güneş yağı reklamını da bu pozla yaptı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınEda Taşpınar’a yaz bitmedi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...